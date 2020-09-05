احتفالية لتكريم أوائل الطلاب في صفط بالغربية (صور)
كتب:
احمد فتحي ورفيق ناصف
02:24 م | السبت 05 سبتمبر 2020
بالصور.. احتفاليه كبري لتكريم أوائل الطلاب من خريجي الثانوية ودبلومات
نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، حفلًا لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور لفيف من أهالي القرية، والشخصيات العامة من أبناء القرية.
وقدم الشباب دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز وهدايا عينية لأوائل المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، وسط فرحة غامرة من الطلاب والطالبات والأهالي في القرية.
وأضاف شباب القرية منظمو الاحتفالية، في تصريح اليوم السبت، أن الهدف من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور على أبنائهم وتحفيز الطلبة في المراحل المقبلة على التفوق، لافتين إلى أنه سيجري تنظيم هذه الاحتفالية سنويًا.