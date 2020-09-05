احتفالية لتكريم أوائل الطلاب في صفط بالغربية (صور)

نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، حفلًا لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور لفيف من أهالي القرية، والشخصيات العامة من أبناء القرية.

وقدم الشباب دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز وهدايا عينية لأوائل المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، وسط فرحة غامرة من الطلاب والطالبات والأهالي في القرية.

وأضاف شباب القرية منظمو الاحتفالية، في تصريح اليوم السبت، أن الهدف من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور على أبنائهم وتحفيز الطلبة في المراحل المقبلة على التفوق، لافتين إلى أنه سيجري تنظيم هذه الاحتفالية سنويًا.