رئيس التحرير

محمود مسلم

احتفالية لتكريم أوائل الطلاب في صفط بالغربية (صور)

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
02:24 م | السبت 05 سبتمبر 2020
بالصور.. احتفاليه كبري لتكريم أوائل الطلاب من خريجي الثانوية ودبلومات

بالصور.. احتفاليه كبري لتكريم أوائل الطلاب من خريجي الثانوية ودبلومات

نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، حفلًا لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور لفيف من أهالي القرية، والشخصيات العامة من أبناء القرية.

وقدم الشباب دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز وهدايا عينية لأوائل المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، وسط فرحة غامرة من الطلاب والطالبات والأهالي في القرية.

وأضاف شباب القرية منظمو الاحتفالية، في تصريح اليوم السبت، أن الهدف من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور على أبنائهم وتحفيز الطلبة في المراحل المقبلة على التفوق، لافتين إلى أنه سيجري تنظيم هذه الاحتفالية سنويًا.

اقرأ المزيد:

ضبط 2.67 طن أسماك فاسدة في الغربية

شفاء 31 مصابا بكورونا في الغربية

صحة الغربية: وفاة نائب مجلس مدينة قطور بسبب "كورونا"

"الوطن " تنشر مشروعات التطوير بمراكز الغربية قبل افتتاحها

غدا.. أسرة "توأم روحي" تحضر عرضين للفيلم في الغربية

صحة الغربية: تطوير شبكات الغاز بقسم المبتسرين في عيادات كفر الزيات

مقتل صيدلي طعنًا على يد أحد أقاربه في الغربية