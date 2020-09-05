إجابات أهم 10 أسئلة لتسجيل قراءة عداد المياه على تطبيق "قراءتي"

تسعى المؤسسات الحكومية بكافة أفرعها إلى الاتجاه نحو تطوير ورقمنة الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور، ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أطلقت تطبيق قراءتي والذي يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد المياه بأنفسهم خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.

وقامت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر أكثر الأسئلة الشائعة حول التطبيق، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

هل تسجيل قراءة العداد عبر التطبيق، وحضور القارئ بعدها بأيام يسبب تعارضًا في القراءة؟

لا، لن يكون هناك أي تعارض، لأن فرق القيمة لن يكون كبيرًا، وسيتم تسجيل بيانات قراءتك.

هل التسجيل عبر التطبيق يلغي وجود القارئ؟

لا، القارئ سيأتي في المواعيد المقررة، ويمكن استخدام التطبيق الذي يضمن القراءة الصحيحة للعداد.

إذا تعذر قراءة العداد بسبب بعده أو مكانه المرتفع؟

في تلك الحالة يجب التوجه إلى أقرب فرع، وتقديم طلب تعديل الوصلة، وهكذا يمكن تغيير مكان عدادك، وتسجل قراءته بنفسك.

إذا كانت هناك مشكلة بالعداد تجعل من الصعب التقاط القراءة.. ما العمل؟

التقط صورة للعداد، وادخل قراءتك صفر، سيظهر مربع حواري يمكن تسجيل المشكلة، ونتواصل معاك.

لماذا لا يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال التطبيق؟

يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال رابط الشركة، ويمكن الدخول من هنــــا.

ما هو رقم الدفع الإلكتروني الذي يطلب من العميل إدخاله؟

هو رقم موجود على الفاتورة وخاصة بدفع فاتورتك عن طريق شركات الدفع الإلكتروني.

هل يمكن استخدام التطبيق لتسجيل أكثر من اشتراك لمستخدم واحد؟

مسموح

ماذا يفعل الأشخاص الذين لا يتوفر لديهم إنترنت؟

تقوم الشرطة بتطوير خدماتها لتوفير الوقت والمجهود على العملاء، ومع هذا هناك عدة طرق أخرى يمكن تسجيل القراءة من خلالها، وهي الاتصال بالخط الساخن (125)، أو زيارة أقرب فرع للعميل.

ما هي مواعيد تسجيل القراءة؟

من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

ماذا لو واجهت مشكلة في التطبيق ؟

ادخل على الرابط وسيتم التواصل معك في أقرب وقت qraty@hcww.com.eg .