عاصفة ترابية وبرق ورعد في قنا

تشهد محافظة قنا حالياً عاصفة شديدة مثيرة للرمال والأتربة، تزامناً مع سقوط أمطار غزيرة، بلغت حد السيول على عدد من الطرق الحدودية مع محافظة البحر الأحمر.

وغطت سماء محافظة قنا غيوم سوداء كثيفة، تسببت في حدوث برق ورعد، فيما قالت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إن السيول سقطت على طريق "قنا - سفاجا"، وطريق "قفط - القصير"، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البحر الأحمر.

وأفادت غرفة العمليات بأن محافظة قنا رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في كل المديريات، تحسباً لحدوث كوارث نتيجة العاصفة.