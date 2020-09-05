إعدام 10 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 16 منشأة بالشرقية

شنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية حملة مكبرة على عدد من مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، برئاسة وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام شوقي مسعود، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بمدينة العاشر.

تم خلال الحملة المرور علي عدد من مصانع الحلويات والشيكولاتة ومنتجات الألبان والمخللات، وأسفرت جهود الحملة عن إغلاق مصنع حلويات، لوجود خطر داهم به على الصحة العامة، وضبط 4 أطنان و665 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كما تم إعدام طن و750 كيلو من الأغذية الفاسدة، وسحب 15 عينة أغذية، وإرسالها إلى المعامل المختصة، لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم تحرير 10 محاضر جنحة صحية للمخالفات.

بدأت الجولة بالتفتيش على أحد مصانع الحلويات، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمصنع، وتم ضبط 275 كيلوجرام "بديل زبدة كاكاو" منتهية الصلاحية، بسبب سوء التخزين، كما تم إعدام 780 كيلوجرام شيكولاتة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 6 عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لوجود خطر على صحة المواطنين.

توجهت الحملة بعد ذلك إلى مصنع "مخللات"، حيث تم ضبط 3 طن و890 كيلوجرام من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود عفن ودود داخل البراميل، وضبط 500 كيلوجرم ملح غير صالح لتحجره، وتم إعدام 680 كيلوجرام من المخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 5 عينات، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية.

وتم المرور على مصنع لمنتجات الألبان، وتبين وجود أجبان بها تغير في خواصها الطبيعية، بوزن 140 كيلوجرام تم إعدامها، كما تم سحب 3 عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية.

وأختتم وكيل الوزارة الحملة بالمرور علي مصنع آخر للشيكولاتة، وتبين قيام المصنع بتدوير المنتج مرة أخرى، وتم ضبط طن شيكولاتة عبارة عن 200 كرتونة تزن الواحدة 5 كيلوجرامات، لإعادة التدوير، وتم إعدام 150 كيلو شيكولاتة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية قاموا بشن حملات مكثفة أخرى، اليوم، أسفرت عن ضبط 15 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاقها، كما تم ضبط طن و130 كيلو جبن وملح لسوء التخزين، وإعدام 3 أطنان و646 كيلو أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 202 عينة أغذية، وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحياتها من عدمه، وتحرير 126 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.