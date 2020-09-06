معامل الجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثانية لتنسيق 2020، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لليوم السادس على التوالي، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى السابعة مساء الأحد 6 سبتمبر الحالي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وإتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ومنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.