وزير التعليم يطالب بالإبلاغ عن الصفحات المزورة المنسوبة له

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واضعًا روابط لصفحات مزورة منسوبة له، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عنها للجهات الأمنية المسؤولة.

وكتب "شوقي" خلال صفحته: "مجموعة كبيرة من الصفحات المزورة، أتمنى أن يدرك الجميع أنني امتلك صفحة واحدة فقط عليها التوثيق من فيس بوك وما عداها فهو مزور".

وتابع: "الغريب أن هذه الصفحات المزورة تجتذب الآلاف من المتابعين الذين يصدقون ما يجرى نشره من إساءات وبلبلة وتزوير ويهاجمون الوزير والوزارة دون التحقق من الصفحات التي تتم دعوتهم إليها".

واختتم: "أرجو أن ننتبه إلى كل هذه الصفحات والتي جرى الإبلاغ عنها إلى الجهات الأمنية المسؤولة، والله الموفق والمستعان".

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