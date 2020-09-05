بالأسماء.. حركة تنقلات لقيادات التعليم ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حركة تنقلات بمديرية التربية والتعليم، حيث أصدر اليوم قراراً برقم 1080 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن، والتي عرضها أحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من قيادات المديرية، وتصعيد البعض الآخر ممن شملهم القرار.

تضمنت حركة التنقلات تكليف "هاني محمد رجائي حسين"، مدير إداراة الفشن التعليمية، ومكلف مدير عام الخدمات بالمديرية، للقيام بعمل مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، وتكليف "عصام خالد عبدالعزيزعلي"، مدير إدارة إهناسيا التعليمية، للعمل مديراً عاماً لإدارة تعليم ببا، وتكليف "علي خليل مشرف بيومي"، مدير إدارة الفشن التعليمية، للعمل مديراً لإدارة إهناسيا التعليمية.

كما تضمنت الحركة تكليف "نبيلة فتحي سيد سيد"، وكيل إدارة تعليم بني سويف، للعمل مديراً لإدارة الفشن التعليمية، و"ربيع محمد محمد أمين"، وكيل إدارة تعليم الواسطى والقائم بعمل مدير الإدارة، للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات بالمديرية.

وشملت الحركة نقل "حاتم إسماعيل محمد علي"، وكيل إدارة ناصر التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة إهناسيا التعليمية، و"كمال كامل أمين محمد"، وكيل إدارة تعليم ببا، للعمل وكيلاً لإدارة تعليم الواسطى، و"محمد البدري كامل مخلوف"، وكيل إدارة تعليم سمسطا، للعمل وكيلاً لإدارة ناصر التعليمية.

كما تم نقل "محمد محمد عاشور علي"، وكيل إدارة إهناسيا، للعمل وكيلاً لإدارة تعليم بني سويف، وعصام عبدالحليم أبوعرب، وكيل إدارة الفشن، للعمل وكيلاً لإدارة ببا التعليمية، بالإضافة إلى تكليف "خالد عبدالعظيم دياب"، مدير المرحلة الابتدائية بإدارة تعليم سمسطا، للعمل وكيلاً للإدارة التعليمية بسمسطا، وتكليف "خالد عبدالمحسن كامل حسين"، مدير مرحلة بإدارة الفشن التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة الفشن.

وطالب محافظ بني سويف من شملتهم الحركة بضرورة بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة في مجال تطوير العملية التعليمية، مؤكداً أنه على ثقة كبيرة في أن تكون حركة التنقلات الجديدة دعماً للمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الأداء بشكل مستمر، وأنه يجب أن تتضمن منظومة العمل التحرك الميداني المكثف، للوقوف على مستوى الخدمة على أرض الواقع، وسرعة التعامل مع التحديات والمشكلات القائمة أو الطارئة.

كما كلف محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية باتخاذ اللازم مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار الصادر، وما تضمنه من تكليفات، كل فيما يخصه.