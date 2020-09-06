كدا رضا وفرصة تانية وهزر فزر.. أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "مقص عم قنديل" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أميرة حبي أنا" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "خليج نعمة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "كده رضا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "سيد العاطفي" الساعة 10 مساءً، وفيلم "وردة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Love the Coopers الساعة 2 ظهرًا، وفيلم Save The Last Dance الساعة 4 عصرًا، وفيلم Step Up Revolution الساعة 6 مساءً، وRunner Runner الساعة 8 مساءً، وAll Eyez on Me الساعة 10 مساءً، وInsidious: Chapter 2 الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر 2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"راجل وست ستات ج 10" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

OnE

عرض برنامج "سهرانين" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "مهزر فزر" الساعة 10 مساءً.

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا.