ربة منزل تهشم رأس عشيقها.. والشرطة تعثر على "فيديوهات جنسية" تخصهما

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، من ضبط ربة منزل عقب قيامها بقتل حداد داخل مسكنه بالجيزة وسرقته، وتبين من التحريات أن المتهمة خططت لقتل المجني عليه لإنهاء العلاقة وسرقته، وتم العثور على فيديوهات جنسية للقتيل والضحية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحى الرابع بدائرة القسم، وبالانتقال تم العثور على جثة (مالك ورشة حدادة - مقيم بذات الشقة - وأصل بلدته الفيوم)، مصاب بجرح رضى بالرأس.

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمعرفة العميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته، ثم قامت بسحب جثته إلى السرير، وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة، وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد، واستولت على رخصة سيارته الملاكى واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته، عقب تبديلها لشرائح الهواتف، واستولت على مبلغ (600 جنيه) من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت.

تم بإرشاد المتهمة ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه. وعثر على الهاتف المحمول على بعض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمتهمة والمجني عليه أثناء ممارسة العلاقات الجنسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.