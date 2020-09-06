"الحداد": أي لقاح لا يعطي حماية من الإصابة بنسبة 100%

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية في المصل واللقاح، إن هناك العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا تطبق العزل المنزلي، إذ أن أغلب الإصابات من الدرجة المتوسطة، وهذا يرجع لتطبيق المواطنين إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأضاف "الحداد" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتين سناء منصور ورضوى حسن، أنه ليس من الشرط عند ارتداء الكمامة منع الإصابة بكورونا، موضحا أن الكمامة تقلل الجرعة الفيروسية التي من الممكن دخولها جسم الإنسان وتؤدي لمضاعفات.

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى الوصول لـ"صفر إصابات"، والحفاظ على هذا الرقم: "لو حد مصاب وإحنا متباعدين من غير كمامة الجرعة اللي هناخدها قليلة، لكن لو متقاربين ومش لابسين كمامة هناخد جرعة أعلى وبالتالي حدة الأعراض أكبر".

وأكد أن كل اللقاحات لا تعطي الحماية من الإصابات بنسبة 100%، ولكن تتراوح نسبة الحماية لـ70%، ويرجع أهمية اللقاحات لإكساب المجتمع مناعة وفيات، لافتا إلى أن اللقاحات تعطي مناعة قطيع دون وفيات، نظرا لأن الطُعم الذي يأخذه الإنسان غير حي ما يعطي للإنسان المناعة دون إصابة، أما الإصابة فتعطي المناعة وقد تحدث مضاعفات.