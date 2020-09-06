العثور على جثة مجهولة لشاب وسط زراعات بطنطا

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب داخل حفرة وسط الأراضي الزراعية بقرية "الرجدية"، التابعة لمركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكب الواقعة وضبطه وعرضه على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مامور مركز شرطة طنطا، العميد محمد الدماطي، بورود بلاغ بعثور أهالي قرية "الرجدية"، دائرة المركز، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، ملقاة في حفرة بقطعة أرض زراعية.

انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، برئاسه الرائد توفيق شهوان، رئيس المباحث، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتم استدعاء سيارة إاسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.