الأحزاب: الإعادة في الخارج بلا مخالفات.. ولا خروقات للصمت الانتخابي

تابعت غرف العمليات المركزية التى شكلتها الأحزاب اليوم الأحد إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالبريد فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، حيث تجرى جولة الإعادة على 26 مقعداً فى 14 محافظة، يتنافس عليها 7 أحزاب و16 مرشحاً مستقلاً.

وأكدت معظم الأحزاب عدم وجود أى خروقات للصمت الانتخابى الذى بدأ منذ بعد ظهر السبت قبل بدء جولة انتخابات الإعادة بالداخل.

وقال محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحركة الوطنية، إن غرفة عمليات الحزب تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ وتعمل بكل الطرق على تسهيل عملية تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات. وأكد عزمى لـ«الوطن» أن غرفة عمليات الحزب لم ترصد أى مخالفات حتى الآن فى عملية تصويت المصريين فى الخارج، ونهدف لإزالة أى عقبات قد تواجه الناخبين أثناء مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

من جانبه قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تواصل أعمال الرصد والمتابعة لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ من خلال 1500 متابع، وتستخدم أحدث التقنيات الحديثة فى متابعة عملية تصويت المصريين فى الخارج.

"صميدة": توعية الناخبين بفيديوهات تعريفية

وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين فى الخارج التى تسير حتى الآن بشكل جيد مع الالتزام بكل الإجراءات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف صميدة لـ«الوطن» أن الحزب يهدف من خلال عملية المتابعة للعملية الانتخابية التيسير والتسهيل على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم، مطالباً جميع الناخبين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات لدعم عملية الاستقرار السياسى، متابعاً أن غرفة عمليات الحزب تعمل على مساعدة الجاليات المصرية فى الخارج أثناء التصويت فى الانتخابات فى تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأشار «صميدة» إلى أن منصات الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعمل على مدار الساعة على نشر فيديوهات تعريفية بطريقة تصويت المصريين بالخارج وتقديم كل أوجه الدعم لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين. وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن غرفة عمليات الحزب تتابع عملية تصويت المصريين فى الخارج بأحدث التقنيات ونهدف لإزالة أى عقبات تحول دون مشاركة الناخبين فى الانتخابات على مستوى العالم.

وحذر «أبوشقة» من عدم مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الغرامة التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مطالباً الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، باعتباره واجباً دستورياً يجب تأديته، حيث تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

"عمر": صفحات صفراء على السوشيال ميديا تثير الجدل

من جانبه نفى المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن تحديد أسماء مرشحى القائمة والفردى فى انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أنها غير حقيقية. وقال أمين مستقبل وطن بأسيوط عبر صفحة الحزب الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: نحن نرى بعض صفحات السوشيال ميديا الصفراء ما زالت تبحث عن إثارة الجدل والفتن والأكاذيب لزيادة عدد متابعيها.