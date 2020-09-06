جورج قرداحي عن "المسامح كريم": قصصه حقيقية 100%

كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي كواليس برنامجه الإنساني "المسامح كريم"، قائلًا: "كل المشاهد مؤثرة وحقيقية 100%"، لافتًا إلى أن البعض كان يرفض الظهور في البرنامج، فالشخص الذي يدعو الآخر يعرف بالبرنامج، لكن الطرف الاخر هو الذي يفاجئ.

وأضاف: "بنتصل بالمدعو، وبيقولوا له انت مدعو لبرنامج جورج قرداحي، وبعدين راح تعرف البرنامج، يفكر إن فيه فلوس، ومسابقات، فيجي، ونقوله ده برنامج مختلف، مفيش فلوس، لكن فيه اللي أهم منها، إن فيه شخص بتعزه وبيعزك، ولما يشوف صورة اللي دعاه فيه ناس يمشوا، وقليل من غادر الأستديو بنسبة 2%".

وتابع: "لما الشخص يقف أقوله عشان خاطري مليش خاطر عندك؟ يقولي بلى، أقوله اقعد اسمع شوي جايز يقول شي اسمعه، ودي أول خطوة، لذلك قائمة على الثقة والمصداقية، فيه ناس بتقولي عشان خاطرك هنتصالح، فبقول له مش عشان خاطري بس لازم تكون مقتنع بذلك".

وأوضح أن هناك عدة عناصر يجب أن تتوفر حتى تتم المصالحة وينجح المشهد، مؤكدًا أن البرنامج يحدث بشكل مباشر وحقيقي، لافتًا إلى أن القصص المعروضة موجودة بالأسر وبين العائلات، "مش هنقدر نحل كل مشاكل الناس، لكن لكل قصة لها رمزيتها وتكون مثال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد برنامج مشابه لبرنامجه.