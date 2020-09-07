أديب: مستعد لدفع أكثر من 20 ألف جنيه لمن يدل على كأس أفريقيا المختفي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شعر بالضيق بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا، صرح فيه بأن اختفاء كأس الأمم الأفريقية الذي احتفظت به مصر مدى الحياة شيء صادم، معلنًا أنه مستعد دفع 20 ألف جنيه مكافأة لأي شخص يدل على مكان الكأس.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "اللي هيجيب الكأس لن أطارده جنائيًا، ومستعد أدفع أكتر من المبلغ ده، لأن الكؤوس دي تذكارات ولها معنى تاريخي وأثري، وبتتعمل بـ2000 جنيه".

وتابع: "هذا الكأس رمز، وبالتالي فهو له دلالات كثيرة، فمنذ يومين جرى تصميم متحف لشخص بلجيكي دفن صلبه في صندوق، وهذا يرجع إلى رمزية الحدث نفسه، ولهذا فأنا مستعد لدفع أكثر من 20 ألف جنيه لاستعادة الكأس".