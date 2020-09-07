إطلاق اسم طبيب الغلابة على وحدة صحية بالبحيرة تخليدا لذكراه

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، اسم الفقيد الدكتور محمد مشالي على وحدة طب الأسرة بقرية ظهر التمساح، مسقط رأس طبيب الغلابة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بعد قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإطلاق اسم الفقيد الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، على وحدة طب الأسرة بقرية ظهر التمساح بإيتاي البارود، التى شهدت ميلاده ودُفن جسده الطاهر بها، ليترك إرثًا عظيمًا من الإنسانية والعطاء والجود بلا مقابل.

يُذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، ابن قرية ظهر التمساح بمركز إيتاي البارود، قدم خلال حياته مسيرة من التفاني بالعمل والتضحية وإنكار الذات من أجل خدمة البشرية وعلاج الفقراء، وأصبح مثالا يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء.