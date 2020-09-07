اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات بعد انتهاء التظلمات

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه سيتم إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء فترة التظلمات يوم 15 سبتمبر الحالي، واعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة، أنّه مقرر بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية بجميع شُعبه، يوم 19 سبتمبر الحالي، وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكد مجاهد أنّه سيتم حصر أعداد المتقدمين بتظلمات على نتائجهم بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلمات يوم 15 سبتمبر الحالي، وسيتم إعلان الأعداد إضافة إلى الطلاب المستفيدين من درجات التظلمات في إعادة التظلمات.

وكان وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020، الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، بأنّ امتحانات الدبلومات عقدت هذا العام وسط إجراءات احترازية مشدّدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها 755276 طالبا وطالبة، حضر منهم 752237، موزعين على 2986 لجنة سير امتحان، وجاءت مؤشرات النتيجة على النحو التالي:

أولا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بانخفاض 4.28% عن العام الماضي. وعدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.