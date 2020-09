"عشان خارجين واختفاء".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "درس خصوصي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "خير وبركة" الساعة 8 مساء، وفيلم "عشان خارجين" الساعة 10 مساء، وفيلم "وش سجون" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "للفقيد الرحمة" الساعة 4 مساء، وفيلم "الراجل اللي باع الشمس" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الكيف" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض فيلم Grown Ups الساعة 4 مساء، وفيلم Grown Ups 2 الساعة 6 مساء، وفيلم Love the Coopers الساعة 8 مساء، وفيلم We're the Millers الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء " الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ممالك النار" الساعة 3 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساء، وبرنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "حديث المساء" الساعة 5 مساء، وبرنامج "تخاريف" الساعة 8:30 مساء، وبرنامج " الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.