صحة الغربية: تعافي 37 مصابا كورونا وخروجهم من أقسام العزل بالمستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم تعافي 37 مصاب فيروس كورونا، عقب تلقيهم فترة العلاج داخل أقسام العزل الصحي المنتشرة على مستوى 11 مستشفى، منها الصدر والحميات بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة والدكتورة هيام أبوحمر مديري الطب العلاجي والوقائي، لرفع واستمرار درجة التأهب والاستعداد القصوى بكافة مستشفيات الصحة والصدر والحميات والوحدات والإدارات الصحية، لاستقبال كافة الحالات المصابة بالكوفيد 19 والتأكد من انتظام كافة خدمات الرعاية العلاجية والصحية للمواطنين .

كما أشار وكيل الصحة إلي التزام كافة العاملين من الطواقم الطبية، وأخصائيات فنيات التمريض، بضرورة ارتداء الكمامات والماسكات الطبية، واستخدام مواد المطهرات والكحوليات لضمان تأمين أرواحهم وحمايتهم من أخطار تفشي العدوى، حال التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، وفحص كافة المخالطين لهم بشكل دوري خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية حسب برتوكول علاج منظمة الصحة العالمية، والذي أقرته وزارة الصحة بالقاهرة لتعميمه على كافة أقسام العزل بالمستشفيات، فضلا عن الدفع بالأدوية اللازمة لكافة حالات العزل الصحي المنزلي خلال الفترة الجارية.