التموين تفتتح أول منفذ لطرح السلع بالشراكة مع القطاع الخاص

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، لرفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

وكشفت الوزارة عن أنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص تصب في صالح المستهلك المصري، ويستهدف توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

ويوفر المنفذ 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص، تعمل على خلق فرص عمل جديدة وإتاحة فرص تسويقية جديدة.