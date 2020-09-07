توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية ورياح وأتربة

أيام قليلة وينتهي فصل الصيف فلكيا، في 21 سبتمبر، ويبدأ بعده فصل الخريف المعروف فيه اعتدال درجة الحرارة أحيانا والتقلبات الجوية أحيانا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال الـ72 ساعة المقبلة، من الثلاثاء حتى الخميس، ليكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الإحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية قرب المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

ويعتدل الطقس نهارا ويكون لطيف ليلا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتعيق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 36 إلى 38 درجة مئوية، وتنشط الرياح وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وترتفع احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بها بنسبة (30%).

وبالنسبة لجنوب البلاد فيشهد تحسنا في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة من 45، لتتراوح بين 42 و43 درجة مئوية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا (20%) .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28

طقس الأربعاء 9 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبري 39 والصغري 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبري 36 والصغري 24

طقس الخميس 10 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر: درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة الكبري 36 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة الكبري 42 والصغري 28

جنوب الصعيد: درجة الحرارة الكبري 43 والصغري 28