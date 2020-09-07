ضبط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الاثنين، الغموض وراء العثور على جثة شاب في قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، حيث تبين من التحريات الأمنية وفاته على أيدي 4 آخرين، أثناء قيامهم بأعمال حفر للبحث عن الأثار بذات المنطقة المشار إليها.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد الدماطي، مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية مدفونة في حفرة وسط الزراعات، بنطاق قرية الرجدية.

وأفادت التحريات الأمنية بقيام 5 أشخاص بالتنقيب بحثا عن مقبرة أثرية داخل أرض زراعية بقرية الرجدية، وأثناء الحفر انهارت الرمال على أحدهم، وسقط في الحفرة ليلقى مصرعه.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال الجثة، وأُخطرت النيابة العامة لمعاينة الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، لحين تسليمه إلى ذويه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم اعترفوا بوقائع الحفر والتنقيب عن الآثار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة ودفنها.