إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق ٤ منشآت في حملات بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، حملة، اليوم، علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والصالحية الجديدة بعدف مراقبة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٤ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، فضلا عن عدم التزامها بالإشتراطات الصحية بأولاد صقر، وتم إعدام ٦٠٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن خضروات وفاكهة وحلويات وخل وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم نقل المضبوطات وإعدامها بالمدفن الصحي بمركز أولاد صقر، وبالصالحية الجديدة

وحررت الحملة ١٩ محضرًا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت الغذائية بأولاد صقر لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.