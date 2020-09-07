إزالة 79 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بالغربية

شنّت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الإثنين، حملات مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة، لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والزراعة والري بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور، بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية بمجالس ومراكز المدن الرئيسية.

وجاء ذلك فى إطار فعاليات الموجه الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة (ري - صرف - أوقاف - سكك حديدية)، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، لردع المخالفين قانونيا.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أن الحملات أسفرت عن استرداد حق الدولة وإزالة 79 حالة تعدي، بمساحه إجمالية 18535 متر، من بينها 5 حالات تعدي على ري بحري وصرف بشبيش، بمساحة 158 متر، و13 حالة تعدي على الطرق، بمساحة 920 متر، و47 حالة تعدي على الأرض الزراعية.

وأشار زين العابدين إلى إزالة 14 حالة تعدي على الأوقاف، بمساحة 17457 متر، وأن الحملات لاتزال الحملات مستمره لإزالة كافة التعديات، وإحالة الخارجين عن القانون إلى النيابات العسكرية لإتخاذ اللازم.