عمرو أديب يحيي الشعب السوداني: يناضلون دفاعا عن أنفسهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المساعدات المصرية للسودان، على خلفية أزمة الفيضانات التي تواجهها لا تحتاج إلى شكر، مشيرًا إلى أن مصر، ترسل جسرًا جويًا محملًا بالمساعدات، لإعانة الشعب السوداني.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الشيء الملفت للنظر في هذه الأزمة، هو معدن المواطن السوداني، وقدرته على مواجهة الأزمة، له كل التحية".

وتابع، أن المياه غطت أراضٍ سودانية كثيرة، وأصبحت المراكب وسيلة النقل الموجودة في السودان، كما أصبحت أسر كاملة تعيش فيها، مشيرًا إلى أن الأطفال السودانيين صامدون أيضًا في مواجهة هذه المأساة التي لم تمر بها السودان منذ 100 عام.

وأردف: "المواطن السوداني يناضل يوميا دفاعا عن حياته وموارده، وأتمنى أن نشعر بهول الأزمة التي يواجهها السودانيون، وأحيي أيضًا المرأة السودانية التي تواجه الأزمة بالرضا والتصميم والثبات"، مشيرًا إلى أن العالم العربي لم ينسَ السودان، وناشد دوله بقوله "السودان يحتاج إلى دعم أكبر".