عمرو أديب عن أب سوداني يحمل ابنته في مياه الفيضان: "صورة 2020"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بصمود وثبات الشعب السوداني في مواجهة أزمة الفيضانات، مشيرًا إلى أن صورة أب يحمل ابنته حتى لا تغرق في المياه هي الصورة الأفضل في هذا العام.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "السودانيون ينتقلون بين المنازل في المياه وفي المراكب، ويحاولون الهجرة الأماكن أكثر جفافًا ويناضلون دفاعا عن أنفسهم يوميًا".

وتابع: "ما يحدث في السودان أمر غير متوقع لأنه كارثة طبيعية، ولكن كل مواطن بدأ يحمل حاجته التي يستطيع حملها والمضي بعيدًا عن المياه بقدر الإمكان، والأزمة كبيرة ولا شيء يستطيع أن يقف أمام المياه".

وأردف: "صورة الرجل الذي يحمل ابنته هي صورة 2020، وهي صورة الصمود والتحدي، فالأب يأمل أن يعبر بابنته، والسودان سيعبر، وما يحدث فيها كان يحدث في مصر قبل بناء السد العالي، وما يحدث هناك شيء غير طبيعي، لكن القدرة على التأقلم والصمود هي سمة الشعب السوداني.. قلوبنا مع السودان".