مسنة تدلي بصوتها في القليوبية من فوق "موتوسيكل"

أدلت مسنة بصوتها مستقلة دراجة نارية "موتوسيكل"، في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر اللجنة الانتخابية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعد السماح لها بالوصول إلى اللجنة نظرا لحالتها الصحية.

وشهدت لجان التصويت على لجان الانتخابات في الجولة الثانية لمجلس الشيوخ في القليوبية، إقبالا من السيدات اللاتي حرصن على الحضور مبكرا للإدلاء بأصواتهن.

وجرى فتح اللجان الانتخابية في القليوبية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة والتي تجرى على مدار يومين، لاختيار مرشح واحد فقط لكرسي مجلس الشيوخ السادس ضمن المقاعد الفردية.

وتجرى جولة الإعادة بين أبو سريع إمام مرشح الحزب الجمهوري، ضمن القائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن والمرشح المستقل خالد عرمان.