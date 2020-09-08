توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بالقليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، إقبالا محدودا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.