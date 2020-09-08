التحفظ على 6240 عبوة دواء وغلق مكتب مستلزمات طبية بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، حملة على الصيدليات، ومخازن الأدوية، ومكاتب بيع المستلزمات الطبية، بمركز ومدينة أبوكبير، أسفرت عن ضبط مكتب مستلزمات طبية بدون ترخيص، ويقوم بالاتجار في الأدوية البشرية والمخدرات بالمخالفة للقانون، وجرى تحريز الأدوية الموجودة، وتشميع المكتب.

كما تم غلق صيدلية، ومخزن أدوية، لعدم وجود من يجيز له القانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتم تحريز عدد ٦٢٤٠ (قرصا/عبوة /وحدة/زجاجة) لأدوية متنوعة ما بين أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية بدون فواتير، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف.

وجرى القبض علي المسئول عن المكتب، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بمركز الشرطة بأبو كبير بأرقام (٣١٦٥،٣١٦٤،٣١٦٣،٣١٦٢) لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ مركز أبو كبير، وأرقام (١٣٩٠٤،١٣٩٠٥،١٣٩٠٦) جنح لسنة ٢٠٢٠ مركز أبوكبير، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.