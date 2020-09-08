خبراء تكنولوجيا عن تفعيل منصات التعلم عن بعد: وداعا للكتب الورقية

تعليقا على ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تفعيل دور أكبر للمنصات الإلكترونية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد، يرى عدد من خبراء التكنولوجيا والمعلومات، أن هذه الخطوة بمثابة الوداع لعصر الكتب الورقية.

يقول المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن منظومة التعليم الإلكتروني الجديد خطوة جدية ومهمة لفتح المجال للوصول بالخدمة التعليمية إلى مناطق يصعب الوصول إليها.

وأضاف "إسكندر" في تصريح لـ "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة لا بد أن تنجح، خاصة أنها حققت نجاحًا في الجامعات والمدارس الخاصة.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن المنظومة ستواجه بعض التحديات في البداية لكنها ستجتازها بسهولة، مشيرًا إلى أن أهم شرط لنجاحها هو أهمية إدراك الطالب وأولياء الأمور لها ومعرفة الهدف منها.

وتابع: "هذه الخطوة تكمن أهميتها في المستقبل، ليس بسبب جائحة كورونا فقط، لكنها سوف تستمر معنا إلى الأبد".

وأكد إسكندر أن أبرز مميزات هذه المنظومة، هي توفير مليارات الجنيهات بعد توقف طباعة الكتب، حيث ستنفق هذه الأموال على البنية التحتية للدولة المصرية، هذا فضلا عن تمكن الوزارة من تعديل الأخطاء وإعادة نشر الكتب مرة أخرى بسهولة ويسر.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنظومة تعمل عليها وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة أخرى في الدولة، لديها الخبرة الكافية لنجاح هذه المنظومة.

واختتم: "لا بد أن نبني على هذه المنظومة ونتمكن من تلافي السلبيات ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة كي تنجح، لافتًا إلى أن أخطر ما يواجهها هو تسريب الامتحانات.

منصات التعلم عن بُعد خطوة في التحول الرقمي

فيما قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي في مصر استراتيجية جديدة تنتهجها الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذها حاليًا في هيئات ومؤسسات عدة، وحققت نجاحًا كبيرًا ولا بد أن يكون التعليم جزءا من هذه المنظومة المتطورة.

وأضاف "الجندي" في تصريح لـ "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي مفيد على كل الأصعدة والجوانب رغم تأخر الدولة المصرية فيه قائلًا: "تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أنه لا بد من العمل على تأهيل الطلاب والأشخاص الذين يتعاملون مع منظومة التحول الرقمي، لأن هذه أزمة كبيرة، مؤكدًا أن الثقافة المصرية ستكون عائقا كبيرا، ولا بد من تأهيل المواطنين ثقافيًا للتعامل مع هذه المنظومة.