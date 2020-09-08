توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية ورياح نشطة وشبورة مائية

أيام قليلة ويهل علينا فصل الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة، لكن بسبب تقلبات الجو فإن الكثيرين يبحثون عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي..

تعتدل درجات الحرارة قليلا خلال الـ72 من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الاحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

ويعتدل الطقس نهارًا ويكون لطيف ليلًا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتعوق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد، ومناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا تصل إلي 43 درجة في بعض الأحيان، ويكون الطقس معتدل ليلا، وترتفع احتمالية تساقط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة (30%).

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأربعاء 9 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبرى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبرى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة الكبرى 43 والصغرى 28.

طقس الخميس 10 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى .24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى .24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبرى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة الكبرى 41 والصغرى 28.

طقس الجمعة 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى .24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.