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"شوقي": اعتماد المجموعات المدرسية والمدرس يبقى مليونير

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محمود عبدالرحمن
03:02 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
" شوقي" خلال مؤتمر إعلان ملامح العام الدراسي الجديد

" شوقي" خلال مؤتمر إعلان ملامح العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم تعديل القرار لوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية والتي سيتم الاستناد عليها كبديلا عن مراكز لدروس الخصوصية

وأضاف شوقي خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسي الجديد ، أن المجموعات المدرسية سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة ، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمبة ، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نجو التعلم الالكتروني

وأكد الوزير على أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية ، على أن يحصل المعلم علة مقابل 85% ن قيمة الدخل ، قائلا " يارب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني"

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.

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