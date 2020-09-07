رئيس جامعة المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

كرّم الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، المتفوقين والأوائل في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة لعام 2020، تقديرا لتفوقهم العلمي.

وقام رئيس جامعة المنوفية بتكريم الطالبة أماني عاطف الشعراوي، الأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، والطالبة سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغني، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمى رياضة.

كما كرّم مبارك الطالب محمد محمود عبد الرازق، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات، والطالبة حسناء محروس سماحة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، وأهداهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية، معربا عن تقديره لتفوقهم وما حققوه من إنجاز، ونصحهم بأهمية الحفاظ على هذا التفوق واستمراريته خلال دراستهم بالمرحلة الجامعية، كما وجّه التهنئة لأسرهم مقدرا مجهوداتهم لتوفير كافة السبل والإمكانيات لأبنائهم لتحقيق هذا التفوق.

وأكد مبارك أنه سيتم إعفاء الطلاب المكرمين من المصروفات الدراسية فى حالة التحاقهم بإحدى كليات جماعة المنوفية، شرط استمرار تفوقهم خلال سنوات الدراسة بالكلية.