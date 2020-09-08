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عاجل.. محكمة طنطا تؤيد إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بالمريضات

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
03:42 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أيد رئيس غرفة المشورة بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، قرار إخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش جنسيا بعدد من السيدات أثناء علاجهن داخل عيادته بكفالة 15 آلف جنيه، بعد رفض استئناف النيابة على القرار.

وكانت المباحث الجنائية بالغربية، ضبطت طبيبا نفسيا عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات تتهم الطبيب بالتحرش بهن لفظيا أثناء جلسات العلاج.

وأكدن أن الطبيب المذكور طلب منهن إرسال صور خاصة، وحاول إقناعهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك أحد أنواع العلاج النفسي.

 وبالفحص تبين تقديم عدد من السيدات ببلاغات إلى الجهات المختصة، بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بالمرضى في طنطا بكفالة 15 ألف جنيه

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