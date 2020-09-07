"مستشفيات طنطا الجامعية" تُكرَم الدكتور "مجدي سبع"

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن العمل من أجل الوطن كان هدفه وحلمه منذ توليه رئاسة الجامعة حتى أصبحت جامعة طنطا من الجامعات المرموقة التي يشار إليها بالبنان .

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور وليد سامى وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، ومديري المستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار الدكتور فؤاد هراس، في كلمته التي ألقاها إلى جهود الدكتور مجدى سبع، والذي استطاع أن يعيد رسم خريطة الجامعة بتحقيق عدد من الإنجازات الهامة خلال فترة رئاسته للجامعة، مشيدًا بما شهدته الجامعة من إنشاءات خدمية ومباني وكليات جديدة أضيفت للجامعة، إلى جانب اهتمامه بمختلف المؤتمرات العلمية والملتقيات الجامعية والأنشطة الطلابية، والدور الكبير للجامعة في خدمة قضايا المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد غنيم، بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور مجدي سبع، خلال فترة رئاسته للجامعة، مشيراً الى أن الإنجازات التي تحققت في عهده تشهد له بصدق الإرادة، وأكد أن رئيس الجامعة صاحب خلق رفيع يحب وطنه ويقدم كل جهد في عمله.

وفى نهاية الاجتماع، تم تكريم الدكتور مجدي سبع من جانب مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التكريم مقدماً الشكر على حسن التعاون خلال فترة توليه مسئولية رئاسة الجامعة ومتمنيًا لهم تحقيق مزيد من التقدم ومواكبة التطورات العلمية للوصول إلى مستوى متميز يليق باسم الجامعة.