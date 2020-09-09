طقس اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

الطقس في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس ليلًا يكون لطيف على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة الرياح، توقع خبراء الهيئة، أنها معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20%، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

الطقس في الأردن

وفقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويستمر تأثير الكتلة هوائية شديدة الحرارة خاصة على المناطق الشرقية من المملكة ويتصادف ذلك مع تدفق لتيارات هوائية رطبة في طبقات الجو العُليا، مما قد يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مُستقرة.

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الطقس في السعودية

وفقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فمن المتوقع غدا أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزئين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42 كلم/ساعة ويكون ارتفاع الموج من متر إلي مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلي مائج علي الجزء الشمالي.