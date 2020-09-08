"من الباب للباب".. خطة حماية الطلاب في رحلة الذهاب والعودة من المدارس

بمجرد انتهاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من الإعلان عن ملامح العام الدراسي الجديد 2020-2021، سارع عدد من أولياء الأمور إلى التساؤل عن الطريقة المُثلي لحماية أبنائهم في رحلة الذهاب والعودة من المدرسة، خاصة لطلاب رياض الأطفال الذين سيذهبون 4 أيام أسبوعيًا.

وحصلت "الوطن" على تفاصيل المخطط الحكومي الصحي للعام الدراسي الجديد، والذي احتوى على ضرورة أن يراعي ولي أمر الطالب غسل اليدين لابنه أو ابنته بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل، ووضع الكمامة العادية على وجه الطالب بشكل مناسب، وكذلك إعطاء الطالب الطعام والشراب الخاص به، وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

أما عن الصعود لـ"باص المدرسة"؛ فتم توصية الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرساله للمدرسة، وإخبار مشرف الباص أو مسؤولي التواصل من المدرسة، على أن يجري المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر، وقبل صعوده إلى الأتوبيس، وأن يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى الأتوبيس.

ونصحت الخطة بجلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين، وتطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري، وقبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة لها بشكل يسمح بالتخلص الكامل من رائحة الكلور أو المطهرات الآمنة الأخرى حال استخدامها.

ووفقًا للمخطط، سيتم التنبيه على الطلاب بالتحرك مقعد مقعد، مع مراعاة البدء بنزول المشرف المسؤول عن عملية النقل، ثم الطفل الذي يجلس بالقرب من الباب، ثم الذي يليه، وعدم الاصطفاف والتزاحم بالممر وسط الأتوبيس.

وفي حالة ركوب ولي الأمر مع طفله للمواصلات العامة؛ نصحت الخطة، بمراعاة ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق قبل الصعود إلى المواصلات العامة، ويراعي تطهير الأيدي بمجرد النزول وقبل دخول المدرسة، ويحرص ولي الأمر على تفادي التزاحم قدر الإمكان.