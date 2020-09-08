3 فنادق بشرم الشيخ تحصل على شهادة السلامة الصحية

قال اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن 3 فنادق بمدينة شرم الشيخ، تسلمت اليوم، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، لإعادة التشغيل، طبقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك لمزاولة المهنة، عقب التأكد من استيفاء الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة، وفقًا لمعايير الصحة العالمية.

وأوضح السكرتير العام، أن هذه الفنادق هي: "نيو كوين شارم، رويال باراديس، ودريمز بيتش".

بهذا وصل إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على مستوى المحافظة 168 فندقًا، ويزاولون النشاط السياحي بالفعل، بينهم 120 فندقًا بمدينة شرم الشيخ، و4 فنادق بمدينة سانت كاترين، و25 فندقًا بمدينة دهب، و5 فنادق بمدينة نويبع، 6 فنادق بمدينة طابا، و6 في مدينة رأس سدر.

وأكد السكرتير العام، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي زاولت العمل بالفعل، وأيضًا متابعة الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بها، تمهيدًا للحصول على شهادة مزاولة العمل.