رئيس التحرير

محمود مسلم

"المهندسين": أعفينا غير القادرين في 5 محافظات من دفع الرسوم الإنشائية

كتب:

شريف سليمان
08:53 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
المهندس هاني ضاحي

المهندس هاني ضاحي

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، إن عدد الشكاوى الواردة من المكاتب الاستشارية قليلة جدًا بالنسبة للرسوم الهندسية الخاصة بالتصالح.

وأضاف ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "قانون التصالح على أنه لا بد من تقديم تقارير ورسومات هندسية وتقارير سلامة إنشائية، وذلك مقابل أن يدفع المواطن مقابل هذه التقارير للمكتب الهندسي الاستشاري، وثمن الدمغة لنقابة المهندسين، التي تقدر بنحو 4.5 من الألف من قيمة الوحدة المتصالح عليها، يعني أن لو الشقة لو كانت مساحتها 100 متر، فسيدفع المواطن 200 أو 300 أو 400 جنيه تقريبًا".

وأردف: "اتفقنا مع المكاتب الاستشارية على عمل تقارير في بعض مناطق 5 محافظات بالمجان للحالات غير القادرة".

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا: 56 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

تخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء بالإسكندرية

مدينة سفاجا تبدأ تطبيق قرار تخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء

نائب يناشد محافظ الجيزة تخفيض رسوم مخالفات البناء ‏

محافظ البحيرة: 108 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء بنسبة 60%

مصدر: إمكانية سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط