"المهندسين": أعفينا غير القادرين في 5 محافظات من دفع الرسوم الإنشائية

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، إن عدد الشكاوى الواردة من المكاتب الاستشارية قليلة جدًا بالنسبة للرسوم الهندسية الخاصة بالتصالح.

وأضاف ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "قانون التصالح على أنه لا بد من تقديم تقارير ورسومات هندسية وتقارير سلامة إنشائية، وذلك مقابل أن يدفع المواطن مقابل هذه التقارير للمكتب الهندسي الاستشاري، وثمن الدمغة لنقابة المهندسين، التي تقدر بنحو 4.5 من الألف من قيمة الوحدة المتصالح عليها، يعني أن لو الشقة لو كانت مساحتها 100 متر، فسيدفع المواطن 200 أو 300 أو 400 جنيه تقريبًا".

وأردف: "اتفقنا مع المكاتب الاستشارية على عمل تقارير في بعض مناطق 5 محافظات بالمجان للحالات غير القادرة".