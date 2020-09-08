مدير أمن المنوفية يتفقد لجان انتخابات "إعادة الشيوخ" بشبين الكوم

تفقد اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، لجنة مدرسة الشهيد أحمد السرسي، بمدينة شبين الكوم، وعددًا من اللجان الأخرى بالمدينة للوقوف على تأمين اللجان وسير العملية الانتخابية.

وشهد محيط اللجان بالمنوفية تواجدًا أمنيًا مكثفًا لضباط وأفراد مديرية الأمن إلى جانب القوات المسلحة لمتابعة سير عملية الانتخابات بمراكز وقرى المحافظة.

ويتنافس 4 مرشحين بالمنوفية علي مقعدين بعد حسم مقعدين في الجولة الأولي للنائبين الدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور، وعلاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون، وتشمل المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح آخر مستقل.

وبدأت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية في استقبال 2 مليون و688 ألفًا 280 ناخبًا داخل 619 لجنة فرعية و515 مقرًا انتخابيًا ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين.