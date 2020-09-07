بدء التدريب العملي لـ236 طالبا بمدرسة مياه المنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بدء التدريب العملي لـ236 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، خلال الفترة بين 5 و17 سبتمبر الجاري.

ويجري تدريب الطلاب داخل محطة الصرف الصناعي بقويسنا، ومحطة معالجة قويسنا، ومحطة مياه الدبايبة البحاري، ومحطة معالجة البتانون، ومحطة مياه شبين الكوم البحاري.

وذكر صالح أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وُضعت خطة للتدريب العملي تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب، بواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة، وكذلك مدرسي المواد العلمية بالتربية والتعليم، مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يقام فيها التدريب.

وأضاف صالح أن التدريب العملي يهدف إلى الانتهاء من عملية تقييم الطلبة قبل بداية العام الدراسي الجديد، على أن يكون التدريب بالمحطات والمعامل بمختلف المواد مثل (تركيبات كهربائية، تشغيل وصيانة شبكات، محطات صرف، أجهزة معامل مياه الشرب، أساسيات منظومة الصرف الصحي، تكنولوجيا آلات دوارة، تكنولوجيا مياه، تكنولوجيا معالجة صرف صحي، معامل مياه الشرب، شبكات صرف، مدخل التجارب المعملية).