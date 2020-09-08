نائب محافظ المنوفية يتفقد لجان انتخابات "إعادة الشيوخ" بشبين الكوم

تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عددًا من اللجان الإنتخابية بنطاق مدينة شبين الكوم، للوقوف على الحالة العامة للجان والتأكيد على الإجراءات الوقائية.

واطمأن نائب المحافظ على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن لإنتظار الناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن 4 مرشحين بالمنوفية يتنافسون علي مقعدين بعد حسم مقعدين في الجولة الأولي للنائبين الدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور، وعلاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون، وتشمل المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح أخر مستقل.