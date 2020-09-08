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وكيل "صحة المنوفية" تتفقد تطوير مبنى الكلى بمستشفى تلا المركزي

كتب:

إبراهيم الديهي
01:15 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لجنة تحسين الأداء بمستشفى تلا المركزي من خلال جولة مرورية على وحدة الكلى وتفقد البدء فى أعمال التطوير.

وأكدت مديرية الصحة أنه تم إخلاء المرضى ابتداء من 2 سبتمبر وتوزيعهم على مركز الكلى بميت خاقان لبدء أعمال التطوير بمبنى الكلى، وتم المرور على الاستقبال والطوارئ والعيادات، وعيادة الفرز، والأشعة والمعمل وبنك الدم، وتم عمل حصر بالأعطال وأعمال الصيانة، وكذلك مراجعة عقود الأطباء وتكوين لجان مراجعة تذاكر التأمين، ونفقة الدولة، وكذلك مقابلة المرضى واستطلاع رأيهم عن الخدمة وأهم المشاكل.

وقامت اللجنة بالاجتماع مع الدكتور أحمد طنطاوى مدير المستشفى، لمناقشة السلبيات ووضع الخطة التصحيحية لتحسين الخدمات المقدمه للمرضى.

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