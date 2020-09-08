"المهندسين": المكاتب الاستشارية تعمل حتى 12 منتصف الليل بسبب "التصالح"

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، إن مصر بها ما لا يقل عن 30 ألف أو 40 مكتب استشاري هندسي وبيت خبرة، مشيرًا إلى أن المنزل الذي يتكون من دور واحد يحتاج إلى معاينة واحدة فقط وليس تقريرًا هندسيًا، وذلك في إطار إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "المكاتب الاستشارية تعمل حتى الساعة الـ12 من منتصف الليل، كما أن الأحياء تعمل على الساعة السادسة مساءً بعدما جرى تفعيل وردية أخرى".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه إلى نقيب المهندسين، قائلًا له: "لا يوجد مواطن راضي عن الأسعار الموجودة، ليرد عليه نقيب المهندسين: "مفيش حد هيدفع فلوس هيبقى مبسوط، وأرى أن الأسعار منطقية في بعض المناطق".