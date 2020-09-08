تحريز 20 شيشة بمقهى في أسوان

واصلت محافظة أسوان حملات التفتيش على المحلات لمتابعة الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة المهنية، بمناطق مختلفة بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملات عن تحرير 14 مخالفة اشتراطات بيئية وتحرير 11 محضر عدم تسديد رسوم تجديد الترخيص، و3 محاضر مخالفة نشاط ترخيص و9 منشآت دون ترخيص، و5 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

كما جرى تحريز أكثر من 20 شيشة في كافتيريا مخالفة، تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر تقديم الشيشة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.