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محمود مسلم

تحريز 20 شيشة بمقهى في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
02:48 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
تحريز 20 شيشة بمقهى في أسوان

واصلت محافظة أسوان حملات التفتيش على المحلات لمتابعة الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة المهنية، بمناطق مختلفة بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملات عن تحرير 14 مخالفة اشتراطات بيئية وتحرير 11 محضر عدم تسديد رسوم تجديد الترخيص، و3 محاضر مخالفة نشاط ترخيص و9 منشآت دون ترخيص، و5 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

كما جرى تحريز أكثر من 20 شيشة في كافتيريا مخالفة، تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر تقديم الشيشة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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