"حنان" تشارك رغم "إعاقتها": واجب وطنى.. وعلى جميع السيدات المشاركة

حرصت السيدة «حنان رمزى فرج الله» ابنة مركز القوصية على المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط فى جولة الإعادة، حيث وُجدت أمام مقر لجنتها الانتخابية بالمدرسة الثانوية للبنات رقم 391 رغم معاناتها من شلل الأطفال، للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

وقالت «حنان»: «على جميع السيدات المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وجميع الاستحقاقات الانتخابية لاختيار من يمثلهن فى المجالس القادمة»، وأوضحت أن المشاركة فى الانتخابات هى واجب وطنى على الجميع المساهمة به.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفاً و955 ناخباً سيدلون بأصواتهم فى 15 لجنة عامة ممثلة فى 496 مركزاً انتخابياً يضم 636 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزاً إدارياً وحياً بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.