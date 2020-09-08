برلماني سابق: 100 مليون جنيه سعر فدان تعرض للتبوير في الإسكندرية

قال محمد البدرشيني، عضو مجلس النواب السابق، إن الدولة لها الحق في التصدي للأراضي المنهوبة والأراضي المتعدي عليها، وأن هذه الأراضي لا بد أن تعود لها أو التصالح فيها بحسب السياسة المتخذة حاليًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المالك الأصلي للعقار المتهم الأول في مخالفات البناء ويجب معاقبته.

وأكد "البدرشيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن البناء على الأرضى الزراعية أمر لا يغتفر، مشيرًا إلى أنه ليس من الممكن أن نتعدى بالبناء على أراضي زراعية قوة غذائية واستراتيجية لمصر، "نتعدى على اراضي بناكل منها أزاي ده".

وأشار إلى أن تبوير الأراضي الزراعية من أجل أن تكون صالحة للبناء أو بيعها بسعر مرتفع جريمة في أراضي الإصلاح الزراعي ويجب الوقوف أمامها ومعاقبة المتعدي على الأراضي، متابعًا: "فدان صاحبة بوره في إسكندرية وصل سعره لـ100 مليون جنيه".

وتابع: "مسئولي الحي والموظفين في المحليات في بعض الأماكن شريك في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، بينه وبين المخالفة من البداية أمتار".