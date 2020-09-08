أيمن صقر: الطلاب أكثر وعيا من أسرهم بخطورة كورونا

قال أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم، إن نسبة كبيرة من الطلاب يعلمون خطورة فيروس كورونا، وأصبحوا أكثر تشددًا ووعيًا من أسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "صقر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وزير التربية والتعليم أعلن أن العام الدراسي المقبل هو عام العودة للمدرسة، وقرارات الوزير أعادت طلاب الثانوية العامة مرة أخرى إلى المدارس لتلقي الدروس.

وقال إن النظام التعليمي الجديد للمدارس الخاصة والدولية هو ملف خاص سيجري عقد مؤتمر صحفي خاص به للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأوضح أن الشكاوى التي تأتي لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس الخاصة جميعها متعلقة بزيادة مصاريف المدرسة.