عضو بمجلس الشيوخ يطالب بإعفاء السكن الخاص من دفع قيمة التصالح

قال طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يحمل رسالة مفادها أن الدولة تمتلك منظومة تعمل على تقنين الأوضاع ومنع العشوائيات، ويترتب عليها أوضاع قانونية للمواطنين تكون بمثابة "شهادة ميلاد جديدة".

وأشار "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن أهل الشر يحاولون استغلال سقطات بعض الموظفين في التعامل مع مخالفات البناء لبث الفوضى في الوطن.

وأضاف، أنه لا بد من إعادة النظر في أسعار التصالح مرة أخرى، والمواءمة بين مكان العقار وسعره وتاريخ البناء مع قيمة التصالح، مردفًا: "مينفعش المخالفة اللي في 2020 تبقى زي 2008".

وأوضح: "بالرجوع للمشروع المصري في الضريبة العقارية التي فُرضت على المساكن يُعفي السكن الخاص من الضريبة، وبالتالي ما المانع من أن يُعفى السكن الخاص بشقة واحدة في بيت واحد، إذا كان الساكن لا يمتلك مسكنًا غيره، أو كان يعيش مع أهله فيه من قيمة التصالح، أو يدفع 10% من القيمة".

وتابع: "يجب أن تكون التخفيضات في أسعار التصالح في مخالفات البناء متوازنة بين جميع المحافظات"، مناشدًا بأن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قراره بالمساواة بين جميع المحافظات في مسألة خفض أسعار التصالح.