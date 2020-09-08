شوقي عن التعليم الإلكتروني: لازم نفرح بالحاجة اللي عندنا.. ونبني عليها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر ستشهد منصات إلكترونية تعليمية أكثر من الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني بدأت فيها في عام 2018.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان صعب نشرح المنظومة قبل عامين لأن الناس لم تكن مضطرة إلى التغيير، ولم تكن ترغب فيه"، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنظومة الجديدة بدأت قبل عامين.

وتابع: "ما تغير في فترة كورونا أن الناس صار لديهم متسعًا من الوقت لزيارة المنصات الإلكترونية واكتشف الناس أن شيئًا جديدًا قد تحقق، لازم نفرح بالحاجة اللي عندنا وهنبني عليها".