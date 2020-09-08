"الإبراشي": الاستقرار أهم مكتسبات ثورة يونيو.. والمصريون سيحافظون عليه

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن البعض من المتصيدين يتخذون من تنفيذ الإزالات في البنايات المخالفة "حصان طروادة"، ويعتقدون أن هذه القضية يمكن لها أن تعيدهم إلى الشارع المصري، أو على أقل تقدير أن يحدثوا أزمة بين الشعب والدولة، موضحًا أن الشعب المصري أصبح مدركًا وواعيًا لذلك، ولن يتخلى عن مكتسبات ثورة 30 يونيو وعلى رأسها الاستقرار.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية": "المواطن المصري لو عنده 100 أزمة لن يسمح للأعداء باختطاف الوطن من خلال المتاجرة بقضاياه".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن المواطن المصري لا يمكن أن يسيئ إلى حالة الاستقرار التي يعيشها منذ 30 يونيو تحت شائعات أعداء الوطن، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصري يناقش الآن كافة مشاكل المواطنين تحت مظلة وطنية، وبموضوعية شديدة، وتابع:"هذا البرنامج ناقش كل ذلك من أجل الوصول إلى حلول تحت مظلة وطنية".